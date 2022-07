ISSF World Cup: उत्तर प्रदेश के मेराज अहमद खान ने किया ऐतिहासिक कारनामा, मिंसु किम और बेन लीवेलिन को हराकर 46 साल की उम्र में जीता स्वर्ण

Highlights चांगवन में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य मेराज ने 2016 में रियो दि जिनेरियो विश्व कप में रजत पदक जीता था। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 27 हिट्स के साथ शीर्ष पर रहे।

ISSF World Cup: भारत के अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान ने सोमवार को आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिला दिया। 40 शॉट के फाइनल में उत्तर प्रदेश के 46 वर्ष के मेराज ने 37 का स्कोर करके कोरिया के मिंसु किम (36) और ब्रिटेन के बेन लीवेलिन (26) को पछाड़ा।

मेराज ने क्वालीफाइंग में पहले दो दिन 125 में से 119 स्कोर किया। उन्होंने पांच निशानेबाजों के शूटआफ में जीत दर्ज करके स्वर्ण जीता। दो बार के ओलंपियन और इस बार चांगवन में भारतीय दल के सबसे उम्रदराज सदस्य मेराज ने 2016 में रियो दि जिनेरियो विश्व कप में रजत पदक जीता था।

🥇for @khanmairajahmad in Skeet Men's Individual Event 🤩



He beat Kim Minsu from Korea by 37-36 in final gold medal match 💯#Shooting#IndianSportspic.twitter.com/Ur6fkvQlCK