VIDEO: अर्जेंटीना बनाम कोलंबिया कोपा अमेरिका फाइनल से बाहर हुए घायल लियोनेल मेसी, फूट-फूटकर रोए अर्जेंटीना के कप्तान

Argentina vs Colombia Copa America final: घायल लियोनेल मेसी कोलंबिया के खिलाफ अर्जेंटीना के कोपा अमेरिका 2024 फाइनल से बाहर हो गए। अर्जेंटीना के कप्तान 64वें मिनट में अज्ञात चोट के कारण हार गए और निकोलस गोंजालेज द्वारा दबाए जाने से पहले उन्हें दर्द से कराहते देखा गया।

मेसी को पहले हाफ के दौरान अपने दाहिने टखने में चोट लगने के बाद कुछ समय के लिए फाइनल में जगह मिली थी। गेंद का पीछा करते समय मेसी फिसलकर गिर पड़े और उन्होंने तुरंत मदद के लिए अर्जेंटीना के डगआउट की ओर इशारा किया।

मेसी के मैदान से बाहर चले जाने से फाइनल 0-0 से बराबरी पर था। मेसी को बाद में किनारे पर रोते हुए अपना चेहरा ढंकते हुए देखा गया क्योंकि उसके दाहिने टखने पर बर्फ की पट्टी बंधी हुई थी।

पहले हाफ में 36वें मिनट में गेंद को खेल से बाहर करने के प्रयास में मेसी ने अपना दाहिना पैर अजीब तरह से मोड़ लिया था। कोलंबिया के सैंटियागो एरियस के संपर्क में आने के बाद उन्हें कई बार करवट लेते हुए दर्द से कराहते देखा गया।

