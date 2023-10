Asian Games: श्रीलंका द्वारा लेन उल्लंघन के कारण अयोग्य ठहराए जाने के बाद एशियाई खेलों में भारत का मिस्क्ड रिले कांस्य पदक रजत में बदला

Highlights भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने सोमवार को एशियाई खेलों में रजत पदक जीता हालांकि दूसरे स्थान पर आने से पहले उन्हें शुरू में कांस्य पदक विजेता घोषित किया गया था लेकिन लेन उल्लंघन के कारण श्रीलंका को अयोग्य घोषित कर दिया गया

नई दिल्ली:भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने सोमवार को एशियाई खेलों में रजत पदक जीता, जिससे ट्रैक और फील्ड में देश के पदकों की संख्या 16 हो गई। हालांकि यह कोई सीधा निष्कर्ष नहीं था, क्योंकि दूसरे स्थान पर आने से पहले उन्हें शुरू में कांस्य पदक विजेता घोषित किया गया था। लेकिन लेन उल्लंघन के कारण श्रीलंका को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

भारतीय धावक मुहम्मद अजमल वरियाथोडी, विथ्या रामराज, राजेश रमेश और सुभा वेंकटेशन ने कुल 3:14.34 सेकेंड के समय के साथ दौड़ पूरी की। स्वर्ण पदक जीतने वाली बहरीन टीम ने 3:14.02 सेकेंड का समय लिया, जबकि कांस्य पदक विजेता कजाकिस्तान ने 3:24.85 सेकेंड का समय लिया। अयोग्य घोषित होने से पहले श्रीलंका ने शुरुआत में 3:14.25 सेकेंड का समय दर्ज किया था।

🥈it is for the the Indian 4X400 m Mixed Relay Team at #AsianGames2022



The quartet of Muhammed Ajmal, Ramraj Vithya, Ramesh Rajesh & #KheloIndia Athlete Venkatesan Subha clocked a new National Record timing of 3:14.34 to grab the🥈



Many congratulations to the team! Well… pic.twitter.com/KVcC6b4kR0