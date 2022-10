चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर एक्शन, स्टेरॉयड के इस्तेमाल पर तीन साल का बैन, प्रतिबंध 29 मार्च 2022 से प्रभावी, टोक्यो ओलंपिक में किया था धमाकेदार प्रदर्शन

Highlights स्टेनोजोलोल एक विशिष्ट एनाबोलिक स्टेरॉयड है और विश्व एथलेटिक्स के अनुसार यह प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल है। कमलप्रीत ने अपने बी नमूने की जांच कराने से इनकार कर दिया है। कमलप्रीत टोक्यो खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए छठे स्थान पर रहीं थी।

नई दिल्लीः टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाली भारत की शीर्ष चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर बुधवार को प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए तीन साल का प्रतिबंध लगाया गया। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई (एआईयू) ने यह घोषणा की।

कमलप्रीत पर लगा प्रतिबंध 29 मार्च 2022 से प्रभावी होगा। एआईयू ने सात मार्च को पटियाला में उनका जो नमूना जांच के लिए लिया था उसे परीक्षण में स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद इस साल मई में उन्होंने अस्थाई रूप से निलंबित किया गया था। स्टेनोजोलोल एक विशिष्ट एनाबोलिक स्टेरॉयड है और विश्व एथलेटिक्स के अनुसार यह प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल है।

The Athletics Integrity Unit (AIU) bans India's discus thrower Kamalpreet Kaur for 3 years for the presence/use of a prohibited substance (Stanozolol), starting from 29 March 2022.



