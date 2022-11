Indian Super League 2022: चेन्नइयिन एफसी ने जमशेदपुर एफसी को 3-1 से हराकर घरेलू मैदान पर दर्ज की सत्र की पहली जीत, पहली बार लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा

Highlights जमशेदपुर की टीम को 2020-21 सत्र के बाद पहली बार लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा। पेटर स्लीस्कोविच ने मैच के 27वें मिनट में चेन्नइयिन के लिए पहला गोल किया। जमशेदपुर एफसी पर 3-1 से जीत के साथ इस सत्र में अपने घरेलू मैदान पर पहली सफलता दर्ज की।

Indian Super League 2022: चेन्नइयिन एफसी ने शनिवार को यहां इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में जमशेदपुर एफसी पर 3-1 से जीत के साथ इस सत्र में अपने घरेलू मैदान पर पहली सफलता दर्ज की। पेटर स्लीस्कोविच ने मैच के 27वें मिनट में चेन्नइयिन के लिए पहला गोल किया।

First home win of the season. More to come 🙌🏻#AllInForChennaiyin#CFCJFC#HeroISLpic.twitter.com/j1UENKCYCr