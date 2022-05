विश्व कप में भारतीय पुरूष कम्पाउंड तीरंदाजी टीम ने जीता लगातार गोल्ड मेडल

By भाषा | Published: May 21, 2022 11:41 AM

भारतीय पुरूष कम्पाउंड तीरंदाजी टीम ने शनिवार को फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रांस को दो अंक से पछाड़कर विश्व कप चरण में लगातार स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व कप के पहले चरण के फाइनल का दोहराव रहा।

