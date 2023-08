Mohammed Habib: 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हबीब नहीं रहे, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेला

Highlights टाटा फुटबॉल अकादमी के कोच भी रहे। हबीब ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली। मैच के बाद पेले ने उनकी तारीफ भी की थी।

Mohammed Habib: सत्तर के दशक के भारत के महान फुटबॉलर और पेले की न्यूयॉर्क कोस्मोस के खिलाफ मोहन बागान के लिये गोल करने वाले मोहम्मद हबीब का मंगलवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे । भूलने की बीमारी और पार्किंसन से जूझ रहे हबीब ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली।

उनके परिवार में पत्नी और तीन बेटियां हैं। बैंकाक में 1970 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हबीब ने मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेला था। बाद में वह टाटा फुटबॉल अकादमी के कोच भी रहे।

Saddened by the passing away of ex-India forward Md Habib. The 'Bade Miya' of Kolkata football was my coach & mentor in TFA & @Mohun_Bagan



His contribution in India's bronze medal winning team in 1970 Asian Games will be remembered forever.



ওঁ शांति । #IndianFootballpic.twitter.com/liQyhcw9Pd