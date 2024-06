India to host Hockey Junior World Cup: 24 टीम और दिसंबर 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप, चौथी बार मेजबानी, जानिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने क्या कहा

Highlights India to host 2025 FIH Hockey Men’s Junior World Cup: प्रतियोगिता दिसंबर में खेली जाएगी। India to host 2025 FIH Hockey Men’s Junior World Cup: पहला अवसर होगा, 24 टीम हिस्सा लेंगी। India to host 2025 FIH Hockey Men’s Junior World Cup: 2013 के बाद से चौथी बार टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

India to host 2025 FIH Hockey Men’s Junior World Cup: अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की। भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारच चौथी बार मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारत इससे पहले तीन बार 2013 (नई दिल्ली), 2016 (लखनऊ) और 2021 (भुवनेश्वर) में टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। भारत 2016 में चैंपियन भी बना था। टूर्नामेंट दिसंबर 2025 में खेला जाएगा और यह पहली बार होगा कि FIH हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमें शामिल होंगी। 2013 के बाद से चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा।

एफआईएच के अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा,‘‘मुझे बहुत खुशी है कि एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बढ़ गई है और मैं अगले साल इन 24 युवा टीमों को खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हूं। यह 24 टीमें हमारे खेल के भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगी।’’

पिछला जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर में खेला गया था जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराकर खिताब जीता था। स्पेन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा था। इकराम ने कहा,‘‘मैं एक और शानदार प्रतियोगिता को आयोजित करने की प्रतिबद्धता के लिए हॉकी इंडिया का आभार व्यक्त करता हूं।’’

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा,‘‘इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के मेजबानी मिलने से भारत के अंतरराष्ट्रीय हॉकी में बढ़ते महत्व तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए खेल का विकास करने के हमारे समर्पण का पता चलता है।’’ हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इसे भारतीय हॉकी के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया।

उन्होंने कहा,‘‘हम पर भरोसा बनाए रखने के लिए हम एफआईएच का आभार व्यक्त करते हैं। हॉकी को नहीं ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए यह प्रतियोगिता महत्वपूर्ण होगी। इससे नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। हम इसे यादगार टूर्नामेंट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ मलेशिया में हुए टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में जर्मनी ने फ्रांस को 2-1 से हराकर खिताब जीता था।

