'भारत, यह आपके लिए है', विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने किया पोस्ट

Highlights स्वर्ण पदक जीतने के एक दिन बाद नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर एक एहसासभरा पोस्ट लिखा है। स्वर्ण पदक के साथ तस्वीरेंं शेयर करते हुए नीरज ने लिखा- भारत यह आपके लिए है। नीरज चोपड़ा ने रविवार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता।

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के एक दिन बाद नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। विश्वचैंपियन नीरज चोपड़ा का यह पोस्ट वायरल हो गया है।

नीरज चोपड़ा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर गोल्ड मेडल के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- 'विश्व विजेता। क्या एहसास है। भारत, यह आपके लिए हैं। जय हिंद!'

गौरतलब है कि गोल्डेन बॉय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर थ्रो कर पहले स्थान पर रहे। और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।

World Champion. What a feeling.

India, this is for you.

जय हिन्द | 🇮🇳#WACBudapest2023pic.twitter.com/iOwtzNsao5