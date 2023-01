Hockey World Cup 2023: हैवर्ड और क्रेग की हैट्रिक, दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से रौंदा, अर्जेंटीना ने 14वें नंबर की टीम दक्षिण अफ्रीका को दी मात

Highlights जेरेमी हैवर्ड ने 12 मिनट के भीतर तीनों गोल 26वें, 28वें और 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किये। टॉम क्रेग ने आठवें, 31वें और 44वें मिनट में फील्ड गोल दागे। अर्जेंटीना को दुनिया की 14वें नंबर की टीम दक्षिण अफ्रीका ने काफी कड़ी चुनौती दी हालांकि अर्जेंटीना ने यह मैच 1 . 0 से जीता।

Hockey World Cup 2023: जेरेमी हैवर्ड और टॉम क्रेग की हैट्रिक से दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया ने एफआईएच पुरूष हॉकी विश्व कप में पूल ए के मैच में शुक्रवार को फ्रांस को 8 . 0 से रौंदा । क्रेग ने आठवें, 31वें और 44वें मिनट में फील्ड गोल दागे जबकि हैवर्ड ने 12 मिनट के भीतर तीनों गोल 26वें, 28वें और 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किये।

इससे पहले पूर्व ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना को दुनिया की 14वें नंबर की टीम दक्षिण अफ्रीका ने काफी कड़ी चुनौती दी हालांकि अर्जेंटीना ने यह मैच 1 . 0 से जीता। पहले दो क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका। रियो ओलंपिक 2016 की चैम्पियन अर्जेंटीना के लिये 42वें मिनट में केसला मेइको ने गोल दागा।

Australia firmly dominated their first game of FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 Bhubaneswar-Rourkela. 🇦🇺AUS 8-0 FRA🇫🇷 #HockeyIndia #HWC2023 #StarsBecomeLegends #AUSvsFRA #HockeyWorldCup2023 @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @FIH_Hockey pic.twitter.com/VyVL6TyOUt

पहले क्वार्टर में दक्षिण अफ्रीका ने लगातार हमले बोले लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। दूसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना ने मजबूती से वापसी करते हुए लगातार तीन पेनल्टी कॉर्नर बनाये लेकिन गोल नहीं हो सका । ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला जो बेकार गया। अर्जेंटीना ने 42वें मिनट में जवाबी हमले पर मेइको के गोल के दम पर बढ़त बनाई।

Reporting live from Kalinga stadium, Australia 8-0 against France. A great start to @Kookaburras' World Cup campaign in Odisha. Hockey Hockey Hockey Oi Oi Oi 🏑@sports_odishapic.twitter.com/Y6YgkJvwHi