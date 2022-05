Hockey Asia Cup 2022: टीम इंडिया ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराया, एशिया कप के नॉकआउट चरण में, पाकिस्तान बाहर

Highlights इंडोनेशिया को 15-0 या इससे बेहतर अंतर से हराना था। गत चैंपियन टीम के लिए दिपसान टिर्की ने पांच जबकि सुदेव बेलिमागा ने तीन गोल दागे। भारत के लिए अनुभवी एसवी सुनील, पवन राजभर और कार्ति सेलवम ने दो-दो गोल किए।

Hockey Asia Cup 2022: भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप के सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई किया। जापान और भारत पूल ए से क्वालीफाई किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। भारत को यहां 15+ गोल के अंतर से जीत की दरकार थी।

इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली जबकि पाकिस्तान का सफर समाप्त हो गया। पूल ए में भारत और पाकिस्तान दोनों के चार अंक रहे और दोनों जापान ने पीछे रहे। गत चैंपियन भारत ने हालांकि बेहतर गोल अंतर के कारण सुपर फोर में जगह बनाई।

भारत को अगले दौर में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया को 15-0 या इससे बेहतर अंतर से हराना था। गत चैंपियन टीम के लिए दिपसान टिर्की ने पांच जबकि सुदेव बेलिमागा ने तीन गोल दागे। भारत के लिए अनुभवी एसवी सुनील, पवन राजभर और कार्ति सेलवम ने दो-दो गोल किए जबकि उत्तम सिंह और नीलम संदीप सेस ने एक-एक गोल दागा। इससे पहले गुरुवार को एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान को जापान के खिलाफ 2-3 से हार झेलनी पड़ी।

INDIA INDIA INDIA 🥳🥳🥳

India qualify for Super 4 Stage of Men's Hockey Asia Cup by thrashing minnows Indonesia 16-0 in their final group match.

Japan & India qualify from Pool A; Pakistan eliminated.

The equation was such that India needed to win by margin of 15+ goals here pic.twitter.com/KOAaBJowKt