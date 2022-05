Great Gama Google Doodle: आज है महान गामा पहलवान का जन्मदिन, ऐसा पहलवान जो कभी भी किसी से नहीं था हारा, जानिए Gama Pahalwan के दिलचस्प तथ्य

By आजाद खान | Published: May 22, 2022 08:06 AM

Great Gama Google Doodle: आपको बता दें गामा पहलवान ने शुरुआत में कुश्ती के दांव-पेच पंजाब के मशहूर ‘पहलवान माधो सिंह’ से सीखे है।

