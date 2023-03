FIFA: जियानी इन्फैंटिनो 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए

Highlights उन्होंने पिछले साल के विश्व कप की कतर की मेजबानी का दृढ़ता से बचाव किया था इन्फैंटिनो को 211 सदस्यीय महासंघों के प्रतिनिधियों द्वारा तीसरे कार्यकाल के चुना उनके कार्यकाल में पुरुषों और महिलाओं के विश्व कप के विस्तार और फीफा राजस्व में भारी वृद्धि देखने को मिली है

FIFA: जियानी इन्फैंटिनो को गुरुवार को 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। 52 वर्षीय स्विस लॉयर को 211 सदस्यीय महासंघों के प्रतिनिधियों द्वारा तीसरे कार्यकाल के चुना गया है। इन्फैनटिनो ने रवांडा की राजधानी में प्रतिनिधियों से कहा, "मैं आप सभी से प्यार करता हूं।" दिलचस्प ये है कि रवांडा में मतदान प्रणाली ने असंतुष्ट आवाजों की संख्या दर्ज नहीं की गई।

जबकि फीफा कानून वर्तमान में एक अध्यक्ष को अधिकतम तीन चार साल के कार्यकाल तक सीमित करता है, इन्फैंटिनो ने पहले से ही 2031 तक रहने के लिए जमीन तैयार कर ली है। इससे पूर्व दिसंबर में घोषणा की कि उसके पहले तीन साल पूरे कार्यकाल के रूप में नहीं गिने गए।

बता दें कि उन्होंने पिछले साल के विश्व कप की कतर की मेजबानी का दृढ़ता से बचाव किया था। उस समय मानवाधिकार को लेकर पश्चिम के कई देशों द्वारा कतर की आलोचना की जा रही थी। उनके कार्यकाल में पुरुषों और महिलाओं के विश्व कप के विस्तार और फीफा राजस्व में भारी वृद्धि देखने को मिली है।

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongresspic.twitter.com/akzQV0IMNO