French Open 2022: ‘लाल बजरी के बादशाह’ नडाल ने मारी बाजी, रोलां गैरो पर जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से हराया, देखें वीडियो

Highlights नडाल का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। नडाल और जोकोविच के बीच यह 59वां मुकाबला था। जोकोविच ने 30 मैच जीते हैं जबकि नडाल को 29 मैचों में जीत मिली है।

French Open 2022: ‘लाल बजरी के बादशाह’ रफेल नडाल ने एक बार फिर रोलां गैरो पर अपनी बादशाहत साबित करते हुए गत चैम्पियन नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

नडाल ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच को करीब चार घंटे तक चले मुकाबले में 6 . 2, 4 . 6, 6 . 2, 7 . 6 से मात दी। इसके साथ ही उन्होंने 14वें फ्रेंच ओपन और 22वें ग्रैंडस्लैम खिताब की ओर कदम रख दिया। जीत के बाद उन्होंने कहा ,‘ मेरे लिये एक और जादुई रात थी। ’’

शुक्रवार को 36 वर्ष के होने जा रहे नडाल का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। नडाल और जोकोविच के बीच यह 59वां मुकाबला था और ओपन युग में किन्ही भी दो खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ इतने मैच नहीं खेले हैं। जोकोविच ने 30 मैच जीते हैं जबकि नडाल को 29 मैचों में जीत मिली है हालांकि फ्रेंच ओपन में नडाल ने आठ और जोकोविच ने दो मैच जीते हैं।

अब रोलां गैरो पर नडाल का कैरियर रिकॉर्ड 110 . 3 हसे गया है । पिछले साल जोकोविच ने उन्हें सेमीफाइनल में हराया था । ज्वेरेव ने 19 वर्ष के उदीयमान स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अलकाराज को 6 . 4, 6 . 4, 4 . 6, 7 . 6 से मात दी। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉ और इटली की मार्तिना ट्रेविजान पहली बार ग्रैंडस्लैम सेमीफाइनल में पहुंच गई।

18 वर्ष की अमेरिकी गॉ ने 2017 चैम्पियन और 2018 उपविजेता स्लोएने स्टीफेंस को 7 . 5, 6 . 2 से हराया । वहीं 59वीं रैंकिंग वाली 28 वर्ष की मार्तिना ने अमेरिकी ओपन उपविजेता कनाडा की लैला फर्नांडिज को 6 . 2, 6 . 7, 6 . 3 से शिकस्त दी।

Rafael Nadal has just proven once again why he's the Greatest of all Time.

He arrived at this match with the worst possible conditions, nobody had him winning this match, yet he did it.



That's why I love you Rafael Nadal, you are the Miracle Man.❤ pic.twitter.com/D4N2OY4ZcU