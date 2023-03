FIH Pro League 2023: विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर भारत, 17 अंक के साथ नंबर एक

Highlights स्पेन के भी 17 अंक हैं लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण भारत शीर्ष पर है। हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम 17 अंक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। भारत ने इससे पहले अपने पिछले दो मैच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया था।

FIH Pro League 2023: भारत एफआईएच प्रो लीग में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सोमवार को यहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में विश्व चैंपियन जर्मनी को 6-3 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। भारत की जर्मनी के खिलाफ तीन दिन में यह दूसरी जीत है और जीत की बदौलत हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली टीम 17 अंक के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है।

स्पेन के भी 17 अंक हैं लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण भारत शीर्ष पर है। टॉम ग्रैमबुश ने तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर जर्मनी को बढ़त दिला दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से रोमांचक जीत दर्ज करने वाले भारत ने हालांकि 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर जुगराज सिंह के गोल से बराबरी हासिल कर ली।

✔️Germany (3-2)

✔️Australia (5-4)

✔️Germany (6-3)



A hat-trick of victories for the Indian men’s hockey team as they resume their FIH Pro League campaign!#Hockey 🏑| #FIHProLeaguepic.twitter.com/faeZ8fthsN