FIH Pro League 2023: तीन दिन में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त, भारत ने 4-3 से मैच अपने नाम, विवेक ने 100वां मैच में किया कारनामा

Highlights लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्राम्स (37वें और 52वें मिनट) ने दोनों गोल दागे। पीआर श्रीजेश ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में क्यों गिना जाता है।

FIH Pro League 2023: भारतीय हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर तीन दिन में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। नियमित समय के दौरान दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थी। अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने 4-3 से अपने नाम किया।

बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद (दूसरे मिनट) और सुखजीत सिंह (47वें) ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्राम्स (37वें और 52वें मिनट) ने दोनों गोल दागे।

4 matches, 4 wins 🔥

India BEAT Australia 4-3 in shoot-out (Regulation time score 2-2) in their final match of Rourkela leg in FIH Pro League.

🏑 In last 7 days, India won all their 4 matches: 2 against reigning World Champions Germany & 2 against Australia. #FIHProLeaguepic.twitter.com/MyT9rf8LsQ