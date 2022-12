FIFA World Cup Qatar 2022: 9 और 10 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल मुकाबले, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, क्रोएशिया और ब्राजील की टीम पहुंची, जानें शेयडूल

Highlights मोरक्को बनाम स्पेन और पुर्तगाल बनाम स्विट्जरलैंड मैच से फैसला हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के सामने अर्जेंटीना और फ्रांस-इंग्लैंड में टक्कर दिखेगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 9 और 10 दिसंबर को खेला जाएगा।

FIFA World Cup Qatar 2022: फीफा विश्व कप अंतिम स्टेज से पहुंच गया है। रोमांच देखने को मिल रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी है। अभी तक 6 टीम अंतिम आठ में पहुंच गई है। 9 दिसंबर से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो जाएगा।

क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, क्रोएशिया और ब्राजील की टीम पहुंच गई है। दो टीम का फैसला 6 और 7 दिसंबर हो जाएगा। मोरक्को बनाम स्पेन और पुर्तगाल बनाम स्विट्जरलैंड मैच से फैसला हो जाएगा।क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के सामने अर्जेंटीना और फ्रांस-इंग्लैंड में टक्कर दिखेगा।

The excitement among fans is amping up as we get deeper into the knockout stages at #Qatar2022 🥳



Catch all the action from the #FIFAWorldCupDaily by Hisense - free on FIFA+