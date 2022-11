FIFA World Cup Qatar 2022: फ्रांस, ब्राजील के बाद पुर्तगाल अंतिम 16 में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेल, इस खिलाड़ी ने किया धमाल

Highlights रोनाल्डो ने अपने हाथ हवा में खोल दिये और फर्नांडिस को गले लगाया। पुर्तगाल टीम फ्रांस और ब्राजील के बाद अंतिम 16 में पहुंचने वाली तीसरी टीम है। पुर्तगाल के 39 वर्ष के डिफेंडर पेपे विश्व कप में खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

FIFA World Cup Qatar 2022: पांच बार के चैंपियन ब्राजील, फ्रांस और पुर्तगाल अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। सबसे पहले फ्रांस की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश था। ब्राजील ने स्विटजरलैंड को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बन गई।

ब्रूनो फर्नांडिस के दो गोल की मदद से पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराकर विश्व कप फुटबॉल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले गोल के बाद जिस तरह जश्न मनाते दिखे, ऐसा लगा कि गोल उन्होंने किया है लेकिन वास्तव में अंतिम टच फर्नांडिस का था। बायीं ओर से फर्नांडिस का शॉट रोनाल्डो के सिर के ऊपर से निकलकर गोल के भीतर गया।

