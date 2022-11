FIFA World Cup 2022: कतर की शहर लुसेल में लगी भयंकर आग, अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच होने वाली है यहां मैच

Highlights खबरों के अनुसार, कतर की शहर लुसेल में भयंकर आग लग गई है। यह आग जहां लगी है वहां पर आज शाम अर्जेंटीना और मैक्सिको के बीच मुकाबला होने वाला है। जानकारी के मुताबिक, दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है।

FIFA World Cup 2022: कतर के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को नवनिर्मित शहर की एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई जहां आज शाम को विश्व कप का मैच खेला जाना है लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। कतर के गृह मंत्रालय ने कहा कि आग स्थानीय समयानुसार दोपहर बाद उस जगह लगी जो लुसैल शहर का हिस्सा है।

आपको बता दें कि लुसैल विश्व कप के कई मैचों की मेजबानी कर रहा है जिसमें अर्जेंटीना और मेक्सिको के बीच शनिवार को होने वाला मुकाबला भी शामिल है। आग लुसैल स्टेडियम से करीब साढ़े तीन किलोमीटर दूर लगी थी। इससे आसमान में काला धुंआ छा गया। यह धुंआ मध्य दोहा स्थित बाजार से भी साफ दिख रहा था।

सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में यह देखा गया है कि नवनिर्मित शहर की एक निर्माणाधीन इमारत से घना-काला धुंआं निकल रहा है। घटना के कई वीडियो में यह देखा गया है कि आग का धुंआं काफी ऊचाई तक जा रहा है।

A massive fire has broken out in the #WorldCup city of Lusail in Qatar, as per users videos. Footage shows thick black smoke rising near the fan village Qetaifan Island North pic.twitter.com/YpQ6a1M6gH