FIFA U-20 World Cup 2023: रविवार को अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, इटली बनाम उरुग्वे, दुनिया को मिलेगा नया चैंपियन, पहली बार जीतेंगे ट्रॉफी

Highlights इटली ने दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 2 . 1 से हराया। उरुग्वे ने इस्राइल को 1 . 0 से मात दी। फाइनल तथा तीसरे स्थान का मुकाबला भी यहीं होगा।

FIFA U-20 World Cup 2023: इटली और उरुग्वे पहली बार चैंपियन बनने की राह पर है। अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल फाइनल 2023 (11 जून) रविवार को खेला जाएगा। सेमीफाइनल में उरुग्वे ने इस्राइल को 1-0 से हराया। इटली ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

