Euro 2024: मुसियाला, गुंडोगन निशाने पर, जर्मनी ने हंगरी को 2-0 से हराया

Highlights जीत के साथ जर्मनी ने यूरो 2024 के राउंड 16 में जगह पक्की कर ली। जर्मनी ने खेल पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, मुसियाला लगातार चमकता रहा। यह चूक महंगी साबित हुई क्योंकि जर्मनी ने जल्द ही अपनी बढ़त बढ़ा ली।

जमाल मुसियाला और एल्के गुंडोगन के गोलों की मदद से जर्मनी ने यूरो 2024 के रोमांचक मुकाबले में हंगरी पर 2-0 से आत्मविश्वास भरी जीत हासिल की और सुनिश्चित किया कि मेजबान टीम ने बुधवार को प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा।

स्टटगार्ट में खचाखच भरे एमएचएरेना के सामने आयोजित इस मैच में मेजबान टीम ने अपने शुरुआती ग्रुप ए मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ 5-1 की जोरदार जीत के कुछ ही दिन बाद अच्छी जीत हासिल की। इस जीत के साथ जर्मनी ने यूरो 2024 के राउंड 16 में जगह पक्की कर ली।

यूरो 2024 की भिड़ंत हंगरी के शुरुआती जोश के साथ शुरू हुई, लगभग बढ़त हासिल कर ली, लेकिन मैनुअल नेउर की सतर्कता के कारण, जिसने एक महत्वपूर्ण बचाव किया। जैसे ही दर्शकों ने जर्मनी की रक्षा का परीक्षण किया, काई हैवर्ट ने एक शक्तिशाली शॉट के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसे पीटर गुलासी ने रोकने में कामयाबी हासिल की, जिससे हंगरी को जर्मनी की आक्रमण क्षमता की याद आ गई।

Germany through to the round of 16 ✅#EURO2024 | #GERHUNpic.twitter.com/29EdYWaeUF