Doha Diamond League: नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से दोहा डायमंड लीग में जीता गोल्ड

By अनिल शर्मा | Published: May 6, 2023 07:58 AM

नीरज ने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि दूसरे स्थान पर रहे याकूब वडलेज्च ने 88.63 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया।

