Copa America 2024 Final: 15 जुलाई को फाइनल, अर्जेंटीना के सामने कोलंबिया, 1-0 से हारकर उरुग्वे बाहर, 16वें कोपा खिताब पर नजर

Highlights Copa America 2024 Final: लियोनेल मेस्सी की टीम से टक्कर लेने को तैयार है। Copa America 2024 Final: जेफर्सन लेर्मा ने 39वें मिनट में गोल किया और कोलंबिया फाइनल में पहुंच गया। Copa America 2024 Final: कोपा अमेरिका फाइनल मुकाबला 15 जुलाई को अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा।

Copa America 2024 Final: कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 जुलाई को अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। जेफर्सन लेर्मा ने 39वें मिनट में गोल किया और कोलंबिया फाइनल में पहुंच गया। कोलंबिया ने उरुग्वे पर 1-0 से जीत दर्ज की और लियोनेल मेस्सी की टीम से टक्कर लेने को तैयार है। अर्जेंटीना रविवार को होने वाले फाइनल में कोलंबिया का सामना करके रिकॉर्ड 16वां कोपा खिताब जीतने की कोशिश करेगा। अर्जेंटीना लगातार तीन प्रमुख खिताब जीतने वाले एकमात्र देश के रूप में स्पेन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है।

डेनियल मुनोज़ को उनके दूसरे पीले कार्ड के कारण पहले हाफ के स्टॉपेज समय में बाहर कर दिया गया। कोलंबिया 2001 में मेजबान के रूप में अपना एकमात्र कोपा खिताब जीतने के बाद पहली बार फाइनल में पहुंचने में सफल रहा। कोलंबिया ने अपनी अजेय लय को टीम रिकॉर्ड 28 गेम तक बढ़ाया। गत चैंपियन अर्जेंटीना और कोलंबिया रविवार रात मियामी गार्डन, फ्लोरिडा में भिड़ेंगे।

लियोनेल मेसी के करियर के 109वें अंतरराष्ट्रीय गोल और वर्तमान टूर्नामेंट के पहले गोल के दम पर गत चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 2-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल में प्रवेश किया था। अर्जेंटीना की तरफ से जूलियन अल्वारेज़ ने 22वें मिनट में पहला गोल किया जबकि मेसी ने 51वें मिनट में एन्जो फर्नांडीज के शॉट को गोल में भेज कर उसकी बढ़त दोगुनी की।

🚨🇨🇴 Colombia have qualified to Copa América final!



Uruguay are officially eliminated. ❌🇺🇾 pic.twitter.com/XdU02btoGF