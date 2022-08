Commonwealth Games 2022: 36 सेकंड में विनेश ने स्टीवर्ट को दी पटखनी, रवि दहिया ने पाकिस्तान के असद अली को हराया

Highlights कठिन चुनौती का इस भारतीय पहलवान ने बखूबी सामना किया। महिलाओं के 53 किलोवर्ग में चार ही पहलवान है। विनेश को अब श्रीलंका की चामोडिया केशानी मदुरावलागे डॉन से खेलना है।

Commonwealth Games 2022: अतीत के मानसिक और शारीरिक संघर्षों को पीछे छोड़कर विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक की दिशा में अगला कदम रख लिया, जबकि टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया भी कुश्ती में अपने वर्ग के फाइनल में पहुंच गए।

विश्व चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता कनाडा की सामंथा ली स्टीवर्ट के खिलाफ विनेश का पहला मुकाबला कठिन था लेकिन उसने महज 36 सेकंड में जीत दर्ज की। इसके बाद विनेश का सामना नाइजीरिया की मर्सी बोलाफुनोलुवा एडेकुरोये से हुआ जिसकी कठिन चुनौती का इस भारतीय पहलवान ने बखूबी सामना किया।

CWG 2022: Indian wrestlers Vinesh Phogat, Pooja Gehlot make winning start to campaign Read @ANI Story | https://t.co/LbeWYIn4Eh #VineshPhogat #CWG2022 #wrestling pic.twitter.com/SSZXnsVS6S

महिलाओं के 53 किलोवर्ग में चार ही पहलवान है। विनेश को अब श्रीलंका की चामोडिया केशानी मदुरावलागे डॉन से खेलना है। फॉर्म और फिटनेस के लिये जूझ रही विनेश टोक्यो ओलंपिक में पहले दौर से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया ने न्यूजीलैंड के सूरज सिंह और पाकिस्तान के असद अली को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया।

अब उनका सामना नाइजीरिया के एबिकेवेनिमो वेल्सन से होगा। नवीन भी 74 किलोवर्ग में फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने नाइजीरिया के ओग्बोना एमैन्युअल जॉन को तकनीकी श्रेष्ठता पर हराया। इसके बाद सिंगापुर के हांग यू लोउ और इंग्लैड के चार्ली जेम्स बोलिंग को मात दी। अब वह पाकिस्तान के ताहिर मुहम्मद शरीफ से खेलेंगे।

CWG 2022: Ravi Dahiya, Naveen confirm more wrestling medals for India, cruise to finals of their respective categories



Read @ANI Story | https://t.co/r613LchP7f#RaviDahiya#wrestling#CWG2022pic.twitter.com/s7Vefbb9BM