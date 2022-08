Commonwealth Games 2022: मुक्केबाज नीतू गंघास ने किया धमाल, इंग्लैंड की रेश्जटान डेमी जेड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता

Highlights पदार्पण कर रही नीतू अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंच गयी थी। सेमीफाइनल में कनाडा की प्रियंका ढिल्लों को आरएससी (रैफरी द्वरा मुकाबला रोकना) से पराजित किया था।

Commonwealth Games 2022: भारतीय मुक्केबाज नीतू गंघास ने राष्ट्रमंडल खेलों में धमाल कर दिया। महिलाओं के मिनिममवेट (45-48 किग्रा) वर्ग में मेजबान इंग्लैंड की रेश्जटान डेमी जेड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। गंघास ने दबदबे भरा प्रदर्शन जारी रखते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

अपने मुकाबलों के फाइनल में मेजबान देश इंग्लैंड के प्रतिद्वंद्वी को पराजित किया। सबसे पहले रिंग में उतरी नीतू ने महिलाओं के मिनिममवेट (45-48 किग्रा) वर्ग के फाइनल में रेस्जटान डेमी जेड को हराया। राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण में ही नीतू ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया और फाइनल में भी वह इसी अंदाज में खेली जैसे पिछले मुकाबलों में खेली थीं।

Gold For India! Indian Boxer Nitu Ganghas wins Gold Medal in Women's 48Kg Category. #Cheer4India #India4CWG2022 pic.twitter.com/eIpUnLoYfz

पदार्पण कर रही नीतू अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंच गयी थी। उन्होंने सेमीफाइनल में कनाडा की प्रियंका ढिल्लों को आरएससी (रैफरी द्वरा मुकाबला रोकना) से पराजित किया था। भारत की बेटी ने कमाल कर दिया।

Indian Boxer Nitu Ganghas wins gold in the women's minimum weight category in the #CommonwealthGames2022pic.twitter.com/UYpsH0fuhu