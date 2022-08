Commonwealth Games 2022: भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में, वेल्स को 4- 1 से हराया, 4 मैच और 27 गोल कर रिकॉर्ड बनाया

Highlights मनदीप और आकाशदीप ने गोल करके भारत को विशाल अंतर से जीत दिलाई। टीम इंडिया ने कनाडा को 8-0 से हरा दिया था। घाना को 11 . 0 से हराने के बाद भारतीय टीम को दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 4 . 4 से ड्रॉ पर रोका था।

Commonwealth Games 2022: भारतीय टीम ने आखिरी लीग मैच में वेल्स को 4- 1 से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम इंडिया ने कनाडा को 8-0 से हरा दिया था। भारतीय टीम ने 4 मैच खेलते हुए 27 गोल किए। सेमीफाइनल मुकाबले शनिवार छह अगस्त को खेले जाएंगे।

SEMIS NEXT 🔥🔥#Hockey FULL TIME: Indian Men's hockey 🏑 team complete their group stage fixtures with 3 wins and 1 draw. We play the semis next against New Zealand



India 4-1 Wales



