CWG 2022: लॉन बॉल्स में भारतीय टीम ने किया कमाल, न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर पहला पदक पक्का किया

Highlights न्यूजीलैंड को 16-13 से हराया। भारतीय टीम ने पूल बी के मैच में घाना को 11 . 0 से रौंदकर आगाज किया। निकहत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई लेकिन शिवा थापा अंतिम 16 से बाहर हो गए।

CWG 2022: भारतीय टीम ने लॉन बॉल्स की महिला फोर्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाकर राष्ट्रमंडल खेलों की इस प्रतियोगिता में पहला पदक पक्का किया है। भारत ने लॉन बाउल्स महिला चौकों में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर फाइनल में रजत पदक हासिल किया।

भारतीय टीम पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर्स प्रारूप के फाइनल में पहुंची है। लवली चौबे (लीड), पिंकी (सेकेंड), नयनमोनी सेकिया (थर्ड) और रूपा रानी टिर्की (स्किप) की भारतीय महिला फोर्स टीम मंगलवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी।

सेलिना गोडार्ड (लीड), निकोल टूमी (सेकेंड), टेल ब्रूस (थर्ड) और वेल स्मिथ (स्किप) की न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ दूसरे चरण के बाद 0-5 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की। नौवें चरण के बाद दोनों टीम 7-7 से बराबरी थी जबकि 10वें चरण के बाद भारत ने 10-7 की बढ़त बना ली।

#CommonwealthGames2022 | India beat New Zealand 16-13 in Lawn Bowls Women's Fours to reach the final; secures silver medal