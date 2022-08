Commonwealth Games: भारत की झोली में अब तक तीन गोल्ड मेडल, अचिंता शेउली ने किया कमाल, जानिए पदक तालिका में कहां पहुंचा भारत

Highlights अचिंता शेउली ने पुरुषों के 73 किलोवर्ग में नये रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल। पश्चिम बंगाल के 21 वर्ष के शेउली ने कुल 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिननुंगा ने भारत को भारोत्तोलन में दो स्वर्ण दिला चुके हैं।

बर्मिंघम: राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए अचिंता शेउली ने पुरुषों के 73 किलोवर्ग में नये रिकॉर्ड के साथ बाजी मारकर देश को तीसरा पीला तमगा दिलाया। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और जेरेमी लालरिननुंगा ने भारत को भारोत्तोलन में दो स्वर्ण दिलाये थे।

पश्चिम बंगाल के 21 वर्ष के शेउली ने स्नैच में 143 किलो वजन उठाया जो राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड हैं। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो समेत कुल 313 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पिछले साल जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाले शेउली ने दोनों सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट तीसरे प्रयास में किये।

मलेशिया के ई हिदायत मोहम्मद को रजत और कनाडा के शाद डारसिग्नी को कांस्य पदक मिला जिन्होंने क्रमश: 303 और 298 किलो वजन उठाया।

भारत के अब 6 पदक हो गए हैं और सभी भारोत्तोलन में मिले हैं। संकेत सरगर और बिद्यारानी देवी को रजत जबकि गुरूराज पुजारी को कांस्य पदक मिला है।

