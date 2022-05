भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानानंदा का कमाल, इस साल दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2022 10:41 AM

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने इस साल दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हराकर मौजूदा शतरंज मास्टर्स के पांचवें दौर में विश्व चैंपियन से बेहतर प्रदर्शन किया। इस साल की शुरुआत में प्रज्ञानानंद ने कार्लसन को हराया था और अब तीन महीने के अंतराल में उन्होंने एक बार फिर नार्वे को हरा दिया।

