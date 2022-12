नहीं रहे फुटबॉल के 'जादूगर' पेले, 82 साल की उम्र में निधन, तीन वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी

नई दिल्ली: महानतम फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील के पेले का 82 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिनों पहले पेले की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें किडनी और कार्डियक डिसफंक्शन के बाद ज्यादा देखभाल की जरूरत है। उनका सास लेने संबंधी संक्रमण का भी इलाज चल रहा था जो कोविड-19 के बाद से काफी बढ़ गया था।

पेले का पिछले साल सितंबर में आपरेशन हुआ था जिसमें उनका ‘कोलोन ट्यूमर’ निकाला गया था । उनके परिवार या डॉक्टरों में से किसी ने नहीं कहा था कि क्या यह दूसरे अंगों तक भी फैल गया है । पिछले सप्ताह स्थानीय मीडिया ने कहा था कि पेले की कीमोथेरेपी का असर नहीं हो रहा है और डॉक्टरों ने उन्हें प्रशामक देखभाल पर रखने का फैसला किया है । पेले के परिवार ने हालांकि इसका खंडन किया था ।

पेले का असल नाम एडसन अरेंटेस डो नैसिमेंटो है। उन्हें फुटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। वह तीन फीफा विश्व कप खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। जिन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को यह खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पेले ने क्लब और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ट्राफियां जीती थी।

पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील के ट्रेस कोराकोएस में हुआ था। पिता डोनडिन्हो भी एक फुटबॉलर थे और फ्लूमिनेंस क्लब की ओर से खेलते थे। दिलचस्प बात ये भी है कि पेले का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर रखा गया था। बाद में स्कूल के दिनों में वह 'पेले' नाम से जाने जाने लगे।

🇧🇷 The one & only Pelé



⚽️ 1279 goals

🏆 3 FIFA World Cups

🏆 6 Brazilian league titles

🏆 2 Copa Libertadores

🎖️ FIFA Player of the Century

🎖️ TIME 100 Most Important People of the Century



🐐 The GOAT & Trailblazer #FIFAWorldCup|#Pele|#BRApic.twitter.com/U13h7h5ssI