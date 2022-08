Commonwealth Games: अविनाश साबले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में जीता रजत पदक

Highlights उन्होंने इस दौड़ को 8:11.20 के समय के साथ पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया स्पर्धा में केन्या के अब्राहम किबिवोट ने 8:11.15 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता

Commonwealth Games 2022: अविनाश साबले ने शनिवार को बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में भारत को रजत पदक दिलाया है। उन्होंने इस दौड़ को 8:11.20 के समय के साथ पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया।

यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तेजस्विन शंकर के ऊंची कूद में कांस्य, लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर के रजत और 10,000 मीटर दौड़ में प्रियंका गोस्वामी के रजत के बाद एथलेटिक्स में यह भारत का चौथा पदक है।

इस स्पर्धा में केन्या के अब्राहम किबिवोट ने 8:11.15 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि केन्या के अमोस सीरम ने 8:16.83 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

भारत के एथलीट अविनाश ओरेगन में विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे। 27 वर्षीय सेबल ने 8:31.75 का समय लिया, जो उनके सत्र से काफी कम है और व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 8:12.48 है, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है।

