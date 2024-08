Paris Paralympics 2024: अवनि लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

Paris Paralympics 2024: मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन अवनि लेखरा ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालीफिकेशन राउंड में 625.8 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो पैरालंपिक रिकॉर्ड से केवल 0.2 अंक कम था।

News Flash: Both Avani Lekhara & Mona Agarwal advance into FINAL of Shooting Para Sport at Paris Paralympics.



In Qualification, Avani finished 2nd | Mona finished 5th. #Paralympics2024#Paris2024pic.twitter.com/by2bR5Q4Ze