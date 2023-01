Australian Open: सानिया मिर्जा करियर के आखिरी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में हारीं, नहीं रूक रहे थे आंसू, देखें वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में हारीं सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना थे जोड़ीदार। सानिया मिर्जा का ये आखिरी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट था, फरवरी में खेलेंगी अपना आखिरी टूर्नामेंट। सानिया के करियर का ये 11वां ग्रैंडस्लैम फाइनल था, कुल 6 ग्रैंडस्लैम खिताब हैं इनके नाम।

सिडनी: दिग्गज भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ब्राजील की लुसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को मिश्रित युगल के फाइनल में 7-6, 6-2 से हराया और अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया।

मैच खत्म होने के बाद सानिया मिर्जा ने ब्राजीलियाई जोड़ी को जीत के लिए बधाई दी और उनके खेल की भी सराहना की। हालांकि, जैसे ही उन्होंने ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में अपने करियर के बारे में बात करना शुरू किया, वे भावुक हो गईं और आंसूओं को नहीं रोक सकी। सानिया मिर्जा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनके करियर का आखिरी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट होगा।

36 साल की टेनिस खिलाड़ी सानिया कह चुकी हैं कि फरवरी में दुबई में होने वाला डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। मैच के बाद सानिया ने कहा, 'मेरा पेशेवर करियर मेलबर्न में शुरू हुआ...मैं अपने ग्रैंडस्लैम करियर को खत्म करने के लिए इससे बेहतर जगह के बारे में नहीं सोच सकती।'

सानिया ने आगे कहा, 'रॉड लेवर अरिना मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे के सामने मैं कोई ग्रैंडस्लैम फाइनल खेलूंगी।'

“My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my [Grand Slam] career at.”



We love you, Sania ❤️@MirzaSania • #AusOpen • #AO2023pic.twitter.com/E0dNogh1d0