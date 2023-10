Asian Para Games 2023: अवनि लेखरा ने किया धमाल, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, भारत ने अब तक 4 स्वर्ण पर किया कब्जा

Highlights रजत और कांस्य पदक भी भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। भारत के पास अब एशियाई पैरा गेम्स 2023 में चार स्वर्ण पदक हो गए हैं। फाइनल में 249.6 अंकों के साथ धमाल किया और गोल्ड जीता।

Asian Para Games 2023: अवनि लेखरा ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया। अवनि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में SH1 फाइनल में 249.6 अंकों के साथ धमाल किया और गोल्ड जीता। इस स्वर्ण के साथ भारत के पास अब एशियाई पैरा गेम्स 2023 में चार स्वर्ण पदक हो गए हैं।

जयपुर की रहने वाली 22 वर्षीय निशानेबाज ने असाधारण कौशल और साहस का प्रदर्शन करते हुए 249.6 का कुल स्कोर हासिल किया, जिससे न केवल उन्हें स्वर्ण पदक मिला बल्कि उन्होंने एक नया एशियाई पैरा गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। अवनि की जीत चीन के हांगझू में आयोजित चौथे एशियाई पैरा खेलों में निशानेबाजी में भारत का दूसरा पदक है।

