Asian Games 2023: भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा जीती; राष्ट्र ने जीता पहला स्वर्ण

Highlights पिछला विश्व रिकॉर्ड एक महीने से भी कम समय पहले चीन की टीम ने अजरबेजान के बाकू में विश्व चैंपियनशिप के दौरान बनाया था। रुद्रांक्ष ने 632.5, तोमर ने 631.6 और पंवार ने 629.6 अंक बनाए। दक्षिण कोरिया ने कुल 1890.1 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि 1888.2 अंक के साथ कांस्य पदक चीन की झोली में गया।

Hangzhou Asian Games: भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सेमवार को एशियाई खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियन रुद्रांक्ष पाटिल, ओलंपियन दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने क्वालीफिकेशन दौर में 1893.7 के कुल स्कोर के साथ 1893.3 अंक के पिछले विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया।

