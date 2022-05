Asia Cup Hockey: 59वें मिनट में पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल, गत चैंपियन भारत ने 1-1 से ड्रॉ खेला

Highlights पाकिस्तान के लिये अब्दुल राणा ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल दागा। नीलम संजीप सेस के शॉट को पाकिस्तानी गोलकीपर अकमल हुसैन ने बचा लिया। कार्ति ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल नौवें मिनट में किया।

Asia Cup Hockey: गत चैंपियन भारत ने आखिरी क्षणों में गोल गंवाकर एशिया कप पुरूष हॉकी टूर्नामेंट में पूल ए के पहले मैच में पाकिस्तान से 1-1 से ड्रॉ खेला। भारत ने नौवें मिनट में कार्ति सेल्वम के गोल की मदद से बढ़त बना ली थी लेकिन पाकिस्तान के लिये अब्दुल राणा ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल दागा।

भारत का सामना मंगलवार को जापान से होगा। पाकिस्तान को तीसरे ही मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला था लेकिन वह गोल नहीं कर सके। कुछ सेकंड बाद भारत ने भी जवाबी हमले में पेनल्टी कॉर्नर बनाया लेकिन नीलम संजीप सेस के शॉट को पाकिस्तानी गोलकीपर अकमल हुसैन ने बचा लिया।

Asia Cup Hockey: India vs Pakistan match ends in a 1-1 draw. Selvam Karthi scores for India while Abdul Rana scores for Pakistan.