FIFA World Cup 2022 Final: मेसी से आगे निकले एमबापे, 8 गोल कर ‘गोल्डन बूट’ पर किया कब्जा

Highlights एमबापे ने रिकॉर्ड दो मिनट (80 और 81 मिनट) में दो गोल किया। हैट्रिक पूरी की। एमबापे 80000 दर्शकों की क्षमता वाले लुसैल स्टेडियम में इतिहास कायम कर दिया। एमबापे इस टूर्नामेंट में शुरू से ही फ्रांस के लिए अहम खिलाड़ी बने रहे।

Argentina Vs France FIFA World Cup 2022 Final: गत चैंपियन फ्रांस का स्टार फुटबॉलर किलियान एमबापे ने गोल्डन बूट पर कब्जा कर लिया। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए कब्जा किया। फाइनल में एमबापे ने रिकॉर्ड दो मिनट (80 और 81 मिनट) में दो गोल किया। हैट्रिक पूरी की।

#FIFAWorldCup | Lionel Messi wins the Golden Ball Award; Kylian Mbappe wins the Golden Boot Award; Emi Martinez wins the Golden Glove Award; Enzo Fernandez wins the Young Player Award.



