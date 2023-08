Women Compound Aarchery: अदिति स्वामी ने किया कारनामा, तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनीं, कल महिला कंपाउंड में स्वर्ण पर साधा था निशाना

Highlights मेक्सिको को 235-229 से हराकर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ध्वज को लहराते देखना एक विशेष क्षण है। तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता था।

Women Compound Aarchery: 17 साल की अदिति गोपीचंद स्वामी हैं विश्व चैंपियन! कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में भारतीय किशोरी ने स्वर्ण जीत लिया। अदिति स्वामी ने कमाल कर दिया। बर्लिन में सीनियर महिला कंपाउंड तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गईं। U18 विश्व चैंपियन और विश्व रिकॉर्ड धारक अदिति गोपीचंद स्वामी ने एंड्रिया बेसेरा को 149 - 147 से हराकर खिताब जीता।

सेमीफाइनल में भारतीय दिग्गज ज्योति वेन्नम को 149-145 से हराया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने मेक्सिको को हराकर विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

Aditi Swami gets the FIRST individual WORLD TITLE for India.

The 17-year-old prodigy is now the world champion. 🏆#WorldArcherypic.twitter.com/oBbtgxyzq3 — World Archery (@worldarchery) August 5, 2023

भारतीय महिला टीम ने एकतरफा फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त मेक्सिको को 235-229 से हराकर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने इस विश्व कप में अपने पदक का खाता खोला। भारत ने इससे पहले सेमीफाइनल में कोलंबिया और क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपै को हराया था।

India's Aditi Swami becomes senior world champion in women's compound archery in Berlin. — Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2023

भारत ने 1981 में पुंटा अला (इटली) में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत के बाद यह पहली बार तीरंदाज विश्व चैंपियन बना है। भारत इससे पहले विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में चार बार और गैर-ओलंपिक कंपाउंड वर्ग में पांच बार फाइनल में हार चुका है। ज्योति ने कहा, ‘‘हम प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे है। हमने पर्याप्त रजत पदक जीते थे और हमने कल सोच लिया किया था कि हम स्वर्ण जीतेंगे।

यह एक शुरुआत है और हम और अधिक पदक जीतेंगे।’’ हाल ही में अंडर-18 विश्व चैंपियन बनने वाली सत्रह साल की अदिति इस की सबसे जूनियर सदस्य हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश के लिए पहला पदक जीतना और भारतीय ध्वज को लहराते देखना एक विशेष क्षण है।‘‘ ऐसे समय में जब भारतीय रिकर्व तीरंदाज गिरावट की स्थिति में हैं, गैर ओलंपिक कंपाउंड वर्ग में इस जीत से टीम का हौसला बढ़ेगा।

𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐑𝐒 𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 🏹🎯



Hats off to the extraordinary trio of Compound archers @VJSurekha, Parneet Kaur and Aditi Gopichand Swami on winning 🇮🇳's First-Ever 🥇 at the Archery World Championships to become the 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 👑… pic.twitter.com/MFOrdz43WY — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 4, 2023

इस टूर्नामेंट में भारत के सभी रिकर्व तीरंदाज पदक की दौड़ से बाहर हो गए हैं। धीरज बोम्मदेवरा और सिमरनजीत कौर के गुरुवार को प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर होने रिकर्व वर्ग में भारत की चुनौती खत्म हो गयी है। भारत ने पिछली बार डेन बॉश नीदरलैंड में 2019 सत्र में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में पदक जीता था।

तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता था। मेक्सिको के खिलाफ फाइनल में तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने पहले तीन दौर में 60 में 59-59 अंक बनाये। इससे भारत ने 177-172 की बढ़त बना ली। भारत ने चौथे दौर में 58 के स्कोर के साथ मुकाबला जीत लिया।

BREAKING:

17 yrs young Aditi Swami CREATES HISTORY by becoming India's 1ST EVER ARCHERY WORLD CHAMPION (INDIVIDUAL) 🔥🔥🔥

➡️ Aditi stunned 2-time World Championships medalist Andrea Becerra 149-147 in Compound Individual Final.

➡️ Aditi is also reiging U-18 World Champion. pic.twitter.com/F3SOabBAIu — India_AllSports (@India_AllSports) August 5, 2023

विश्व चैम्पियनशिप में यह ज्योति का कुल सातवां पदक है। उन्होंने इस स्वर्ण से पहले चार राजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। ज्योति, अदिति और परनीत व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच कर पदक की दौड़ में हैं। परनीत के सामने अंतिम-आठ में ज्योति की चुनौती होगी तो वहीं अदिति का मुकाबला नीदरलैंड की सन्ने डी लाट से होगा।

