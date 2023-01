Adelaide International title 2023: करियर का 92वां एकल खिताब, चोट के बावजूद नोवाक ने किया धमाल, कोरडा को 6- 7, 7-6, 6-4 से हराकर एडीलेड इंटरनेशनल खिताब जीता

Highlights करियर का 92वां एकल खिताब अपने नाम किया। तीन घंटे से अधिक समय चला मैराथन फाइनल खेला। एडीलेड में यह उनका दूसरा खिताब है।

Adelaide International title 2023: चोट के बावजूद नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के गैर वरीय सेबेस्टियन कोरडा को 6- 7, 7-6, 6-4 से हराकर एडीलेड इंटरनेशनल खिताब जीत लिया। जोकोविच को दानिल मेदवेदेव के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान चोट लगी थी।

Novak Djokovic is locked in an epic battle with American Sebastian Korda at the Adelaide International, chasing his first title of 2023.



