2024 Copa America title Lionel Messi: एक और मुकाम, 45 ट्रॉफी के साथ जारी..., मेस्सी ने दानी को पीछे छोड़ा, ट्रॉफियों की सूची

2024 Copa America title Lionel Messi: लियोनेल मेस्सी नाम तो सुना होगा। अर्जेंटीना के सुपरस्टार और करोड़ों फैंस के हीरो मेस्सी फुटबॉल जादूगर है। मेस्सी ने अर्जेंटीना के साथ 2024 कोपा अमेरिका खिताब जीतने के बाद 45वीं सीनियर ट्रॉफी जीतकर इतिहास कायम किया। फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक ट्रॉफियां जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में दानी अल्वेस को पीछे छोड़ दिया। 2005 में मेस्सी ने अंडर-20 फीफा विश्व कप के साथ-साथ बार्सिलोना के साथ 2004-05 ला लीगा खिताब जीतने के बाद पहली बार सिल्वरवेयर का स्वाद चखा था। तब से अर्जेंटीना के फॉरवर्ड ने क्लब और राष्ट्रीय दोनों रंगों में ट्रॉफियां जीती हैं, जिसमें कोपा अमेरिका, चैंपियंस लीग और एक प्रतिष्ठित फीफा विश्व कप खिताब शामिल हैं।

ला लीगा: 10 (बार्सिलोना)

कोपा डेल रे: 7 (बार्सिलोना)

स्पेनिश सुपर कप: 7 (बार्सिलोना)

यूईएफए चैंपियंस लीग: 4 (बार्सिलोना)

यूईएफए सुपर कप: 3 (बार्सिलोना)

फीफा क्लब विश्व कप: 3 (बार्सिलोना)

लीग 1: 3 (पेरिस सेंट-जर्मेन)

ट्रॉफी डेस चैंपियंस: 1 (पेरिस सेंट-जर्मेन)

लीग कप: 1 (इंटर मियामी)

फीफा अंडर-20 विश्व कप: 1 (अर्जेंटीना)

ओलंपिक: 1 (अर्जेंटीना)

कोपा अमेरिका: 2 (अर्जेंटीना)

ला फ़ाइनलिसिमा: 1 (अर्जेंटीना)

फीफा विश्व कप: 1 (अर्जेंटीना)।

अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी को कोपा अमेरिका फाइनल से जल्दी विदा लेनी पड़ी, जब 64वें मिनट में पैर में चोट के कारण वह बाहर हो गई और बाद में बेंच पर बैठे मेस्सी के दाहिने पैर के टखने में काफी सूजन देखी गई। सैतीस वर्ष के मेस्सी दौड़ते हुए गिरने से चोटिल हो गए। अर्जेंटीना ने फाइनल में कोलंबिया को 1 . 0 से हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब जीता।

मेस्सी ने गिरने के बाद तुरंत अर्जेंटीना बेंच की ओर देखा। वह कई मिनट तक लेटे रहे जब ट्रेनर आये तो उनकी मदद से अपने दाहिने पैर से जूता निकाला। आठ बार के बलोन डि ओर विजेता मेस्सी ने मैदान से जाते समय कप्तान का आर्मबैंड निकाला और हताशा में जूता जमीन पर फेंका। इसके बाद सीट पर हथेलियों से चेहरा छिपाये बैठे रहे।

