मराठा आरक्षण के मुद्दे पर फिर गर्म हुई महाराष्ट्र की सियासत, सीएम शिंदे को आना पड़ा सामने, कही ये बात

Highlights मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आंदोलन तेज सरकार को घिरता देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुद सामने आना पड़ा कहा- राज्य सरकार इस मामले को अदालत में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार

मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया है। मराठा समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर जालना में भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद अब राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने से शनिवार को मांग की कि केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में मराठा और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित करे।

मराठा आरक्षण मामले पर सरकार को घिरता देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा, "नवंबर 2014 में, जब तत्कालीन सीएम देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में गठबंधन (युति) सरकार सत्ता में थी, तब सरकार ने मराठा आरक्षण की घोषणा की थी। हाई कोर्ट ने भी सरकार द्वारा लिए गए मराठा आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग फैसला लिया। हर कोई जानता है कि यह किसी की लापरवाही के कारण है। मराठा आरक्षण का मामला फिलहाल कोर्ट में है। राज्य सरकार इस मामले को अदालत में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ कठिनाइयां हैं, और राज्य सरकार उन्हें हल करने की कोशिश कर रही है।"

