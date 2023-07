Mumbai Rain: रायगढ़ भूस्खलन में 16 की मौत, 21 लोगों को बचाया, भारी बारिश के कारण बचाव अभियान बंद, मृतकों के परिजनों को 5 लाख, देखें वीडियो

Highlights बचाव अभियान कल सुबह फिर से शुरू होगा। आज 16 शव बरामद किए गए और 21 लोगों को बचाया गया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की राहत देने की भी घोषणा की है।

Mumbai Rain: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन प्रभावित इरशालवाड़ी में भारी बारिश और अंधेरे में और भूस्खलन के खतरे के कारण स्थानीय प्रशासन के परामर्श से बचाव अभियान बंद कर दिया गया है।

