Mumbai hit-and-run: 'जो भी दोषी हो, उसे बख्शा नहीं...', कार हादसे के बाद CM एकनाथ शिंदे का आया बयान

Mumbai hit-and-run: महाराष्ट्र और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्ली क्षेत्र में शिंदे गुट के नेता द्वारा तेज गाड़ी चलाने से हादसे की खबर सामने आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हादसे में जख्मी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है और उसका पति गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा। फिलहाल अब राज्य सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है।

इसके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और वो जहां भी हों उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो काफी दुख:द है, सब कानून के बराबर है, इसलिए किसी को भी पुलिस माफ नहीं करेगी।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde says, "The Mumbai hit-and-run case that has happened is very unfortunate. I had a conversation with the police. Whoever is guilty, action will be taken against them...We treat everyone equally. Whatever happens will be legal...." https://t.co/8G1VVeL7tSpic.twitter.com/4VTL1WBjo2 — ANI (@ANI) July 7, 2024

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह दुख:द दुर्घटना रविवार सुबह 5:30 बजे वर्ली के अटरिया मॉल के पास हुई। बीएमडबल्यू कार से स्कूटी पर सवार मछुआरे समुदाय के एक जोड़े को टक्कर मार दी, जिससे मछुआरे की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल है। यहां ये जान लेना जरूरी है कि जिस कार से टक्कर हुई स्कूटी की उसके परखच्चे तक उड़ गए।

A woman died and her husband was injured in a hit-and-run incident in Mumbai's Worli when a BMW car rammed their bike early on Sunday. The car was allegedly driven by Mihir Shah, the son of a leader of Shiv Sena led by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. The 24-year-old man… pic.twitter.com/jgI62V6xFc — IndiaToday (@IndiaToday) July 7, 2024

इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स यूजर ने दृश्यों को साझा करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को दिखाया है। दर्घटना में शामिल सफेद रंग की बीएमडबल्यू स्पोर्ट्स कार को आगे से क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है, जबकि स्कूटी को पीछे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

One female dead.#Mumbaipic.twitter.com/rFdfir4pjF — Vivek Gupta (@imvivekgupta) July 7, 2024

फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा किया है कि कार शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटा चला रहा था। तेज गति से कार चलाने वाले मिहिर ने कथित तौर पर स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी। वर्ली पुलिस ने घटना में शामिल बीएमडबल्यू कार को जब्त कर लिया है। आरोपी को वर्ली पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है।

