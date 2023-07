जिस आदिवासी युवक पर किया गया था पेशाब, उससे मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

Highlights शिवराज सिंह चौहान पेशाब कांड के पीड़ित से मिलेंगे आदिवासी मजदूर का नाम दशमत रावत है 6 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में सीएम करेंगे मुलाकात

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार, 6 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास में सीधी में पेशाब करने की घटना के पीड़ित और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले में पहले ही सख्ती दिखा चुके हैं जिसके बाद अभियुक्त प्रवेश शुक्ला के घर के अवैध अतिक्रमण वाले हिस्से को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया।

Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan will meet the victim of Sidhi urination incident and his family tomorrow at CM House in Bhopal.



