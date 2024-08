MP: कटनी में दलित परिवार पर बर्बरता; GRP पुलिस ने बंद कमरे में महिला और नाबालिग बच्चे को डंडे से मारा, क्रूरता का वीडियो वायरल

Katni Viral Video: मध्य प्रदेश के कटनी में कानून व्यवस्था की धज्जियां उठाते कुछ अफसरों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ अफसर एक महिला और नाबालिग लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। विचलित करने वाले वीडियो के मुताबिक, यह घटना पिछले साल की है। हालांकि, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, पुलिस महिला और उसके पोते दीपराज वंशकार को चोरी के संदेह में थाने लाए जाने के बाद पीटती हुई दिखाई दे रही है। इस घटना में जीआरपी कटनी थाना प्रभारी अरुणा वाहने और अन्य अधिकारी शामिल हैं।

चूंकि वीडियो अब वायरल हुआ है इसलिए मामले को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स ने भी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मारपीट के बारे में बात करते हुए, एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने कहा, "विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया यह जीआरपी कटनी का मामला लग रहा है... हमें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर कोई शिकायत दर्ज होती है, तो तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी।"

वहीं, वीडियो के सामने आने के बाद एसपी-रेलवे जबलपुर ने ट्वीट किया और कहा, "मामला सामने आने के बाद निम्नलिखित तथ्य सामने आए: ट्विटर पर दिखाई गई तस्वीर अक्टूबर 2023 की पाई गई। तस्वीर में दिख रहे लोग कुख्यात अपराधी दीपक के रिश्तेदार हैं। दीपक वंशकार के खिलाफ कटनी के जीआरपी थाने में 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 2017 से निगरानी में था। पिछले साल अप्रैल 2023 में उसके फरार होने के बाद उसे पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया था उसे कटनी से जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए और ट्विटर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर उसकी गैंग हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिसके बाद जीआरपी कटनी थाना प्रभारी को हटा दिया गया है और रेलवे उपाधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं।"

पीड़ित परिवार भले ही एक आरोपी के परिवार का सदस्य है लेकिन इस तरह की बर्बरता के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

विपक्ष ने भाजपा पर हमला किया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर जाकर घटना का वीडियो शेयर किया। कटनी जीआरपी ने झर्रा टिकुरिया निवासी 15 वर्षीय दीपराज और उसकी दादी कुसुम वंशकार को बेरहमी से पीटा! कानून से ऊपर पुलिस के बड़े-छोटे नुमाइंदों ने फिर दलित परिवार के साथ ऐसा किया! पिछड़ों और आदिवासियों पर अत्याचार करने में भाजपा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही! राजनीतिक द्वेष का यह खेल बंद होना चाहिए!

कांग्रेस नेता ने एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्षमता और नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, "क्या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी दलित परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं?"

सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद आप नेता संजय सिंह ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, "मध्य प्रदेश में भाजपा का 'जंगलराज' है। 15 वर्षीय दलित लड़के को जानवरों की तरह पीटने वाले राक्षसों पर क्या कार्रवाई हुई? भाजपा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से अपनी चुनावी हार का बदला ले रही है।"

दरअसल, भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी पुलिस की बर्बरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "यह अस्वीकार्य है। इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हर दलित के शरीर में एक ही लाल खून होता है, वे एक ही हवा में सांस लेते हैं और एक ही दुनिया में रहते हैं।" उन्होंने आगे हैशटैग #EveryLifeMatters का इस्तेमाल किया।

This is unacceptable. Humans have to be treated like humans. Every Dalit has the same red blood in their body, they breath the same air and live in the same world. #everylifemattershttps://t.co/RVqb70gN55