Madhya Pradesh Election 2023: कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र जारी किया, कमलनाथ ने कहा-धान 2500 रुपए और गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे, देखें बड़ी बातें, वीडियो

Highlights कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। चार हजार लोगों ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन दिया था।

Madhya Pradesh Election 2023: मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र जारी किया। पूर्व CM और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो इसलिए इस बार हमारा नारा है- कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी, हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे।

