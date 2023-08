Madhya Pradesh Election 2023: चुनाव अभियान समिति का गठन, 30 से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल, देखें लिस्ट

Highlights एआईसीसी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने घोषणा की। अभियान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है।

Madhya Pradesh Election 2023: कांग्रेस ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश चुनाव के लिए एक अभियान समिति का गठन किया है।पैनल में पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है।

कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नाथ को 20 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव अभियान समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की।

Ex-CM Kamal Nath to head Pradesh Election Committee of #Congress for ensuing Madhya Pradesh Assembly polls. pic.twitter.com/CegpzwIheE