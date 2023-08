Madhya Pradesh Assembly Elections: बाबा के बाद 'बैंडिट किंग', बुंदेलखंड जीतने के लिए कमलनाथ ने पूर्व डकैत से मांगी मदद, 26 विधानसभा सीट पर फोकस, जानें क्या है समीकरण

Highlights कांग्रेस और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। मलखान सिंह भिंड के बीहड़ से बाहर निकले। कांग्रेस सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

Madhya Pradesh Assembly Elections: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव रोचक होते जा रहा है। दिसंबर में चुनाव होने हैं। इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। दोनों दल एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए।

1982 था, जब "दस्यु राजा" मलखान सिंह भिंड के बीहड़ से बाहर निकले और कांग्रेस सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब 40 से अधिक वर्षों के बाद कांग्रेस ने 80 वर्षीय सिंह को इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव में भिंड में "भाजपा के गढ़ों को घेरने" का काम सौंपा है। पूर्व भाजपा सदस्य बुधवार को पार्टी में शामिल हुए। भिंड बुंदेलखंड का हिस्सा है, जिसमें 26 विधानसभा सीटें हैं।

