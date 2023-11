Assembly Elections 2023: कमलनाथ ने कहा, "प्रदेश की जनता पर विश्वास है, भाजपा साफ है"

Highlights मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, जनता पर भरोसा है कि वह सही पार्टी का चुनाव करेंगे भाजपा पुलिस, पैसे और प्रशासन का गलत दुरुपयोग कर रही है मुरैना एसपी बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं

Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें प्रदेश की जनता पर भरोसा है कि वह सही पार्टी का चुनाव करेंगे। कमलनाथ का यह बयान उस वक्त आया है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रो पर पहुंचकर अपना कीमती वोट दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कोई दावा नहीं करूंगा कि हम कितनी सीट जीत रहे हैं।

#WATCH | Bhopal: State Congress president and party's candidate from Chhindwara, Kamal Nath says, "BJP is making efforts through police, money and administration. All they are left with is this...Yesterday, they distributed liquor and money the entire day. People have sent me… pic.twitter.com/QSEa1vKDol