MP Election 2023: बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, सीएम शिवराज बुधनी से, नरोत्तम मिश्रा दतिया से लड़ेंगे चुनाव

Highlights मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे मतदान 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी

MP Election 2023: मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से, गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है।

BJP releases a list of 57 candidates for the upcoming election in Madhya Pradesh.



CM Shivraj Singh Chouhan to contest from Budhni, State's HM Narottam Mishra to contest from Datia, Gopal Bhargava from Rehli, Vishwas Sarang from Narela and Tulsiram Silavat to contest from Sanwer pic.twitter.com/BxnfNqLKg1